Harga live Solmax (SOLMAX) hari ini adalah $ 0.05026, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLMAX ke USD saat ini adalah $ 0.05026 per SOLMAX.
Solmax saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,053.44, dengan suplai yang beredar 299.51K SOLMAX. Selama 24 jam terakhir, SOLMAX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.66, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03384117.
Dalam kinerja jangka pendek, SOLMAX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Solmax (SOLMAX)
$ 15.05K
--
$ 15.05K
299.51K
299,514.181847
Kapitalisasi Pasar Solmax saat ini adalah $ 15.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLMAX adalah 299.51K, dan total suplainya sebesar 299514.181847. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.05K.
Riwayat Harga Solmax USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0
$ 9.66
$ 0.03384117
--
--
-1.54%
-1.54%
Riwayat Harga Solmax (SOLMAX) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Solmax ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solmax ke USD adalah $ -0.0114035718. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solmax ke USD adalah $ -0.0302907671. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solmax ke USD adalah $ -0.03812010877340326.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
--
30 Days
$ -0.0114035718
-22.68%
60 Hari
$ -0.0302907671
-60.26%
90 Hari
$ -0.03812010877340326
-43.13%
Prediksi Harga untuk Solmax
Prediksi Harga Solmax (SOLMAX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SOLMAX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Solmax (SOLMAX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Solmax berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Solmax yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SOLMAX untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Solmax.
Apa yang dimaksud dengan Solmax (SOLMAX)
Our Mission
At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solmax
Berapa nilai 1 Solmax pada tahun 2030?
Jika Solmax tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Solmax tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Solmax hari ini?
Harga Solmax hari ini adalah $ 0.05026. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Solmax masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Solmax tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi SOLMAX, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Solmax di Indonesia?
Solmax senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Solmax saat ini di Indonesia?
Harga live SOLMAX diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Solmax terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga SOLMAX untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Solmax di Indonesia?
Harga SOLMAX dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk SOLMAX di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan SOLMAX/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Solmax bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Solmax akan naik tahun ini?
Harga Solmax mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Solmax (SOLMAX) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:06:06 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Solmax (SOLMAX)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-07 01:12:41
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13
Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00
Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.