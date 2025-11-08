Harga Solmax Hari Ini

Harga live Solmax (SOLMAX) hari ini adalah $ 0.05026, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLMAX ke USD saat ini adalah $ 0.05026 per SOLMAX.

Solmax saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,053.44, dengan suplai yang beredar 299.51K SOLMAX. Selama 24 jam terakhir, SOLMAX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.66, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03384117.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLMAX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solmax (SOLMAX)

Kapitalisasi Pasar $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Suplai Peredaran 299.51K 299.51K 299.51K Total Suplai 299,514.181847 299,514.181847 299,514.181847

Kapitalisasi Pasar Solmax saat ini adalah $ 15.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLMAX adalah 299.51K, dan total suplainya sebesar 299514.181847. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.05K.