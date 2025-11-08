Harga SolNav AI Hari Ini

Harga live SolNav AI (SOLNAV) hari ini adalah $ 0.00027805, dengan perubahan 19.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLNAV ke USD saat ini adalah $ 0.00027805 per SOLNAV.

SolNav AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,001, dengan suplai yang beredar 99.94M SOLNAV. Selama 24 jam terakhir, SOLNAV diperdagangkan antara $ 0.0002694 (low) dan $ 0.00034404 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00638547, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0002694.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLNAV bergerak +1.61% dalam satu jam terakhir dan -34.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SolNav AI (SOLNAV)

Kapitalisasi Pasar $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.98K$ 41.98K $ 41.98K Suplai Peredaran 99.94M 99.94M 99.94M Total Suplai 149,838,123.6905849 149,838,123.6905849 149,838,123.6905849

