BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Solnic hari ini adalah 0.0031339 USD. Lacak informasi harga aktual SOLNIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOLNIC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Solnic hari ini adalah 0.0031339 USD. Lacak informasi harga aktual SOLNIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOLNIC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOLNIC

Info Harga SOLNIC

Penjelasan SOLNIC

Situs Web Resmi SOLNIC

Tokenomi SOLNIC

Prakiraan Harga SOLNIC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Solnic

Harga Solnic (SOLNIC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SOLNIC ke USD:

$0.0031339
$0.0031339$0.0031339
-1.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Solnic (SOLNIC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:54:33 (UTC+8)

Informasi Harga Solnic (SOLNIC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00306671
$ 0.00306671$ 0.00306671
Low 24 Jam
$ 0.00321768
$ 0.00321768$ 0.00321768
High 24 Jam

$ 0.00306671
$ 0.00306671$ 0.00306671

$ 0.00321768
$ 0.00321768$ 0.00321768

$ 0.01108836
$ 0.01108836$ 0.01108836

$ 0.00273104
$ 0.00273104$ 0.00273104

-1.19%

-1.53%

-18.65%

-18.65%

Harga aktual Solnic (SOLNIC) adalah $0.0031339. Selama 24 jam terakhir, SOLNIC diperdagangkan antara low $ 0.00306671 dan high $ 0.00321768, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOLNIC adalah $ 0.01108836, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00273104.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOLNIC telah berubah sebesar -1.19% selama 1 jam terakhir, -1.53% selama 24 jam, dan -18.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solnic (SOLNIC)

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

--
----

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

939.87M
939.87M 939.87M

939,869,338.276344
939,869,338.276344 939,869,338.276344

Kapitalisasi Pasar Solnic saat ini adalah $ 2.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLNIC adalah 939.87M, dan total suplainya sebesar 939869338.276344. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.93M.

Riwayat Harga Solnic (SOLNIC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Solnic ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solnic ke USD adalah $ -0.0011707444.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solnic ke USD adalah $ -0.0009815710.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solnic ke USD adalah $ -0.003046378259009812.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.53%
30 Days$ -0.0011707444-37.35%
60 Hari$ -0.0009815710-31.32%
90 Hari$ -0.003046378259009812-49.29%

Apa yang dimaksud dengan Solnic (SOLNIC)

The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Solnic (SOLNIC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Solnic (USD)

Berapa nilai Solnic (SOLNIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solnic (SOLNIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solnic.

Cek prediksi harga Solnic sekarang!

SOLNIC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Solnic (SOLNIC)

Memahami tokenomi Solnic (SOLNIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOLNIC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Solnic (SOLNIC)

Berapa nilai Solnic (SOLNIC) hari ini?
Harga live SOLNIC dalam USD adalah 0.0031339 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOLNIC ke USD saat ini?
Harga SOLNIC ke USD saat ini adalah $ 0.0031339. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solnic?
Kapitalisasi pasar SOLNIC adalah $ 2.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOLNIC?
Suplai beredar SOLNIC adalah 939.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOLNIC?
SOLNIC mencapai harga ATH sebesar 0.01108836 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOLNIC?
SOLNIC mencapai harga ATL 0.00273104 USD.
Berapa volume perdagangan SOLNIC?
Volume perdagangan 24 jam live SOLNIC adalah -- USD.
Akankah harga SOLNIC naik lebih tinggi tahun ini?
SOLNIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOLNIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:54:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Solnic (SOLNIC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,831.04
$100,831.04$100,831.04

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.16
$3,297.16$3,297.16

-0.08%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1248
$1.1248$1.1248

+31.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,831.04
$100,831.04$100,831.04

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.16
$3,297.16$3,297.16

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-0.85%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1996
$2.1996$2.1996

-1.56%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$955.79
$955.79$955.79

+2.37%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.764
$4.764$4.764

+376.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007880
$0.007880$0.007880

+269.25%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002918
$0.00002918$0.00002918

+170.93%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.9335
$14.9335$14.9335

+144.41%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0941
$0.0941$0.0941

+88.20%