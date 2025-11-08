Harga Solpaka Hari Ini

Harga live Solpaka (SOLPAKA) hari ini adalah $ 0.00001549, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLPAKA ke USD saat ini adalah $ 0.00001549 per SOLPAKA.

Solpaka saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,798.44, dengan suplai yang beredar 696.90M SOLPAKA. Selama 24 jam terakhir, SOLPAKA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0065976, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001307.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLPAKA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solpaka (SOLPAKA)

Kapitalisasi Pasar $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K Suplai Peredaran 696.90M 696.90M 696.90M Total Suplai 696,904,200.0 696,904,200.0 696,904,200.0

