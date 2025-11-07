Harga Solrise Finance Hari Ini

Harga live Solrise Finance (SLRS) hari ini adalah $ 0.00081179, dengan perubahan 6.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLRS ke USD saat ini adalah $ 0.00081179 per SLRS.

Solrise Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,861, dengan suplai yang beredar 157.11M SLRS. Selama 24 jam terakhir, SLRS diperdagangkan antara $ 0.00071293 (low) dan $ 0.00083294 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.11, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00021711.

Dalam kinerja jangka pendek, SLRS bergerak +8.53% dalam satu jam terakhir dan -8.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solrise Finance (SLRS)

Kapitalisasi Pasar $ 125.86K$ 125.86K $ 125.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 801.08K$ 801.08K $ 801.08K Suplai Peredaran 157.11M 157.11M 157.11M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

