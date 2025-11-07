Harga SOLVE (SOLVE)
Harga live SOLVE (SOLVE) hari ini adalah $ 0.00014098, dengan perubahan 1.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLVE ke USD saat ini adalah $ 0.00014098 per SOLVE.
SOLVE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,833, dengan suplai yang beredar 850.00M SOLVE. Selama 24 jam terakhir, SOLVE diperdagangkan antara $ 0.00013902 (low) dan $ 0.00014306 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.89, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00008522.
Dalam kinerja jangka pendek, SOLVE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +21.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar SOLVE saat ini adalah $ 119.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLVE adalah 850.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 140.98K.
--
-1.32%
+21.71%
+21.71%
Sepanjang hari ini, perubahan harga SOLVE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SOLVE ke USD adalah $ +0.0000070568.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SOLVE ke USD adalah $ +0.0000531704.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SOLVE ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.32%
|30 Days
|$ +0.0000070568
|+5.01%
|60 Hari
|$ +0.0000531704
|+37.71%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga SOLVE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
What Is Solve.Care (SOLVE)?
Solve.Care is a healthcare platform company that uses blockchain to redefine care coordination, improves access to care, reduces benefit administration costs, and helps reduce fraud and waste in healthcare around the world.
The Solve.Care platform allows for digital health networks, called Care Networks, to be built and run for patient-centric care based on medical conditions, economic and social needs, and other tailored eligibility criteria, creating an entire healthcare ecosystem. Using the Solve.Care platform, businesses are able to launch networked, interoperable healthcare dApps, within only weeks or even days.
Care Networks on the Solve.Care platform use the SOLVE token, a utility token that is used for inter/intra network payments and transaction fees. It also has additional uses including developer rights, staking, marketplace payments, and platform access fees.
Who is the Founder of Solve.Care?
Pradeep Goel, the Founder and CEO of Solve.Care, has extensive expertise in healthcare, finance and technology. Prior to Solve.Care, he had been in the CEO, COO, CIO and CTO roles at various innovative technology companies over 25 years
Pradeep was deeply involved in designing and building solutions for public programs such as Medicare/Medicaid, children health insurance and welfare programs, SNAP/TANF, health insurance exchanges and health information exchanges. He has worked for and with commercial insurance companies as the top technology executive, and implemented benefits administration, consumer engagement, claimed medication and payment systems.
Pradeep has built 4 healthcare IT companies and has been at the top of Deloitte’s Technology Fast 500, INC500/5000 fastest growing companies lists multiple times. Pradeep was included in the 100 most promising entrepreneurs globally, complied by Goldman Sachs.
What Makes Solve.Care Unique?
The Solve.Care platform leverages blockchain and full stack capabilities to deliver significant business value to individuals and enterprises. These business values include ease of usage, privacy, security, control and ownership of data, interoperability, auditability, and enhanced trust between parties.
Solve.Care gives healthcare stakeholders a unique opportunity to build their own dApps to form Care Networks, connecting and synchronizing their participants, making instant payments inside their network, and sharing information immediately to reduce opportunities for fraud.
Solve.Care is unique because it not only allows networks to run independently, but to also have a fabric underneath that allows them to all communicate.
All Care Networks are fully and intrinsically tokenized to manage events, identities, transactions, payments and data sharing using the SOLVE token, which is a combination of transaction fee payment token (like Ethereum as gas), as well as a normal payment currency. The SOLVE token also has a unique property of being able to function inside the Network, either as a variable value token or as a fixed value token (as a stable coin). This property makes it uniquely powerful and appropriate for healthcare usage.
Solve.Care has built blockchain healthcare networks for the real-world clients such as Boehringer Ingelheim, Uber Health, Lyft, Aon, Arizona Care Network and others.
Solve.Care is the first company in the world to successfully deploy digital currency and blockchain technology for value-based payments in US healthcare. (https://solve.foundation/press-release/solve-care-partner-acn-awarded-for-innovation/)
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.