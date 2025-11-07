Harga SOLVE Hari Ini

Harga live SOLVE (SOLVE) hari ini adalah $ 0.00014098, dengan perubahan 1.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLVE ke USD saat ini adalah $ 0.00014098 per SOLVE.

SOLVE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,833, dengan suplai yang beredar 850.00M SOLVE. Selama 24 jam terakhir, SOLVE diperdagangkan antara $ 0.00013902 (low) dan $ 0.00014306 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.89, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00008522.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLVE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +21.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SOLVE (SOLVE)

Kapitalisasi Pasar $ 119.83K$ 119.83K $ 119.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 140.98K$ 140.98K $ 140.98K Suplai Peredaran 850.00M 850.00M 850.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SOLVE saat ini adalah $ 119.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLVE adalah 850.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 140.98K.