Harga Som Bonkmon Fraud Hari Ini

Harga live Som Bonkmon Fraud (SBF) hari ini adalah $ 0.00002653, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SBF ke USD saat ini adalah $ 0.00002653 per SBF.

Som Bonkmon Fraud saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,301, dengan suplai yang beredar 765.21M SBF. Selama 24 jam terakhir, SBF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00064324, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002076.

Dalam kinerja jangka pendek, SBF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Som Bonkmon Fraud (SBF)

Kapitalisasi Pasar $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K Suplai Peredaran 765.21M 765.21M 765.21M Total Suplai 765,209,068.168504 765,209,068.168504 765,209,068.168504

Kapitalisasi Pasar Som Bonkmon Fraud saat ini adalah $ 20.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SBF adalah 765.21M, dan total suplainya sebesar 765209068.168504. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.30K.