Harga Space Hari Ini

Harga live Space ($SPACE) hari ini adalah $ 0.0000145, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SPACE ke USD saat ini adalah $ 0.0000145 per $SPACE.

Space saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,269.89, dengan suplai yang beredar 984.00M $SPACE. Selama 24 jam terakhir, $SPACE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00455448, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001198.

Dalam kinerja jangka pendek, $SPACE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Space ($SPACE)

Kapitalisasi Pasar $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K Suplai Peredaran 984.00M 984.00M 984.00M Total Suplai 983,999,998.6 983,999,998.6 983,999,998.6

Kapitalisasi Pasar Space saat ini adalah $ 14.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SPACE adalah 984.00M, dan total suplainya sebesar 983999998.6. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.27K.