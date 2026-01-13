Harga Spacecat Hari Ini

Harga live Spacecat (SPACECAT) hari ini adalah $ 0.00000785, dengan perubahan 0.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPACECAT ke USD saat ini adalah $ 0.00000785 per SPACECAT.

Spacecat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,838.33, dengan suplai yang beredar 998.74M SPACECAT. Selama 24 jam terakhir, SPACECAT diperdagangkan antara $ 0.00000755 (low) dan $ 0.00000786 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00052248, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000675.

Dalam kinerja jangka pendek, SPACECAT bergerak +0.80% dalam satu jam terakhir dan +3.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spacecat (SPACECAT)

Kapitalisasi Pasar $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K Suplai Peredaran 998.74M 998.74M 998.74M Total Suplai 998,741,158.663043 998,741,158.663043 998,741,158.663043

Kapitalisasi Pasar Spacecat saat ini adalah $ 7.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPACECAT adalah 998.74M, dan total suplainya sebesar 998741158.663043. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.84K.