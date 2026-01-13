Harga SpaceCatch Hari Ini

Harga live SpaceCatch (CATCH) hari ini adalah $ 0.00121902, dengan perubahan 8.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATCH ke USD saat ini adalah $ 0.00121902 per CATCH.

SpaceCatch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,652, dengan suplai yang beredar 53.86M CATCH. Selama 24 jam terakhir, CATCH diperdagangkan antara $ 0.00103457 (low) dan $ 0.00134886 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.53, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00103457.

Dalam kinerja jangka pendek, CATCH bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -17.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SpaceCatch (CATCH)

Kapitalisasi Pasar $ 65.65K$ 65.65K $ 65.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 121.90K$ 121.90K $ 121.90K Suplai Peredaran 53.86M 53.86M 53.86M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

