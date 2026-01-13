BursaDEX+
Harga live SpaceCatch hari ini adalah 0.00121902 USD. Kapitalisasi pasar CATCH adalah 65,652 USD. Lacak informasi harga aktual CATCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CATCH

Info Harga CATCH

Penjelasan CATCH

Whitepaper CATCH

Situs Web Resmi CATCH

Tokenomi CATCH

Prakiraan Harga CATCH

Logo SpaceCatch

Harga SpaceCatch (CATCH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CATCH ke USD:

$0.001219
-8.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live SpaceCatch (CATCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:54:06 (UTC+8)

Harga SpaceCatch Hari Ini

Harga live SpaceCatch (CATCH) hari ini adalah $ 0.00121902, dengan perubahan 8.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATCH ke USD saat ini adalah $ 0.00121902 per CATCH.

SpaceCatch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,652, dengan suplai yang beredar 53.86M CATCH. Selama 24 jam terakhir, CATCH diperdagangkan antara $ 0.00103457 (low) dan $ 0.00134886 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.53, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00103457.

Dalam kinerja jangka pendek, CATCH bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -17.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SpaceCatch (CATCH)

$ 65.65K
--
$ 121.90K
53.86M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar SpaceCatch saat ini adalah $ 65.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATCH adalah 53.86M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 121.90K.

Riwayat Harga SpaceCatch USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00103457
Low 24 Jam
$ 0.00134886
High 24 Jam

$ 0.00103457
$ 0.00134886
$ 2.53
$ 0.00103457
+0.39%

-8.24%

-17.84%

-17.84%

Riwayat Harga SpaceCatch (CATCH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SpaceCatch ke USD adalah $ -0.000109492759106694.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SpaceCatch ke USD adalah $ -0.0005658010.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SpaceCatch ke USD adalah $ -0.0006772538.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SpaceCatch ke USD adalah $ -0.00872507091825291.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000109492759106694-8.24%
30 Days$ -0.0005658010-46.41%
60 Hari$ -0.0006772538-55.55%
90 Hari$ -0.00872507091825291-87.74%

Prediksi Harga untuk SpaceCatch

Prediksi Harga SpaceCatch (CATCH) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CATCH pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SpaceCatch (CATCH) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SpaceCatch berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga SpaceCatch yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CATCH pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga SpaceCatch.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SpaceCatch (CATCH)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang SpaceCatch

Berapa harga saat ini dari SpaceCatch?

Diperdagangkan pada Rp20.53313349102576000, SpaceCatch telah menunjukkan pergerakan harga sebesar -8.24% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana suplai token memengaruhi valuasi CATCH?

Suplai memainkan peran penting: dengan 53856954.0 token yang beredar, kelangkaan atau inflasi dapat secara signifikan memengaruhi perilaku harga dalam jangka panjang.

Berapa kapitalisasi pasar dari SpaceCatch?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp1105840166.652576000, menempati peringkat #7853 secara global dan mengindikasikan skala adopsi jaringan.

Bagaimana aktivitas perdagangan 24 jam terakhir?

CATCH mencatat volume perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan likuiditas dan aktivitas pengguna saat ini.

Apa rentang harga 24 jam terakhir?

Harganya bergerak antara Rp17.42626365097416000 dan Rp22.72015425563568000, membantu investor mengevaluasi momentum jangka pendek.

Bagaimana posisi SpaceCatch dalam kategori Gaming (GameFi),Metaverse,Arbitrum Ecosystem,Gaming Utility Token?

Sebagai token Gaming (GameFi),Metaverse,Arbitrum Ecosystem,Gaming Utility Token, CATCH bersaing dengan aset serupa berdasarkan utilitas, suplai, adopsi, dan tren kinerja.

Tren ekonomi token jangka panjang apa yang penting?

Emit, pembakaran, jadwal pembukaan, dan hadiah staking—yang sering kali terkait dengan ekonomi --—dapat memengaruhi suplai masa depan dan kepercayaan pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SpaceCatch

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:54:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SpaceCatch (CATCH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi SpaceCatch Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.