Harga Spare Parts Universe Hari Ini

Harga live Spare Parts Universe (SPU) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPU ke USD saat ini adalah -- per SPU.

Spare Parts Universe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 143,587, dengan suplai yang beredar 1.00B SPU. Selama 24 jam terakhir, SPU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPU bergerak +1.61% dalam satu jam terakhir dan -23.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spare Parts Universe (SPU)

Kapitalisasi Pasar $ 143.59K$ 143.59K $ 143.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 143.59K$ 143.59K $ 143.59K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Spare Parts Universe saat ini adalah $ 143.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.59K.