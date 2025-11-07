Harga SpartaDEX Hari Ini

Harga live SpartaDEX (SPARTA) hari ini adalah $ 0.00195921, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPARTA ke USD saat ini adalah $ 0.00195921 per SPARTA.

SpartaDEX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,822, dengan suplai yang beredar 39.72M SPARTA. Selama 24 jam terakhir, SPARTA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.3, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00190095.

Dalam kinerja jangka pendek, SPARTA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SpartaDEX (SPARTA)

Kapitalisasi Pasar $ 77.82K$ 77.82K $ 77.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 77.82K$ 77.82K $ 77.82K Suplai Peredaran 39.72M 39.72M 39.72M Total Suplai 39,720,895.81230459 39,720,895.81230459 39,720,895.81230459

Kapitalisasi Pasar SpartaDEX saat ini adalah $ 77.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPARTA adalah 39.72M, dan total suplainya sebesar 39720895.81230459. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.82K.