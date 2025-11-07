Harga live SpartaDEX hari ini adalah 0.00195921 USD. Kapitalisasi pasar SPARTA adalah 77,822 USD. Lacak informasi harga aktual SPARTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live SpartaDEX hari ini adalah 0.00195921 USD. Kapitalisasi pasar SPARTA adalah 77,822 USD. Lacak informasi harga aktual SPARTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live SpartaDEX (SPARTA) hari ini adalah $ 0.00195921, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPARTA ke USD saat ini adalah $ 0.00195921 per SPARTA.
SpartaDEX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,822, dengan suplai yang beredar 39.72M SPARTA. Selama 24 jam terakhir, SPARTA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.3, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00190095.
Dalam kinerja jangka pendek, SPARTA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar SpartaDEX (SPARTA)
Kapitalisasi Pasar SpartaDEX saat ini adalah $ 77.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPARTA adalah 39.72M, dan total suplainya sebesar 39720895.81230459. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.82K.
Riwayat Harga SpartaDEX USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
Riwayat Harga SpartaDEX (SPARTA) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga SpartaDEX ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SpartaDEX ke USD adalah $ -0.0002985794. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SpartaDEX ke USD adalah $ -0.0001359284. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SpartaDEX ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
--
30 Days
$ -0.0002985794
-15.23%
60 Hari
$ -0.0001359284
-6.93%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk SpartaDEX
Prediksi Harga SpartaDEX (SPARTA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPARTA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SpartaDEX (SPARTA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga SpartaDEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga SpartaDEX yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SPARTA untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga SpartaDEX.
Apa yang dimaksud dengan SpartaDEX (SPARTA)
SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity.
By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to
- Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;
- Promote and facilitate the launch of new, promising projects
- Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards
- Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface
- Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer
- Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges
- Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program
SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SpartaDEX
Berapa nilai 1 SpartaDEX pada tahun 2030?
Jika SpartaDEX tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga SpartaDEX tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga SpartaDEX hari ini?
Harga SpartaDEX hari ini adalah $ 0.00195921. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah SpartaDEX masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
SpartaDEX tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi SPARTA, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian SpartaDEX di Indonesia?
SpartaDEX senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga SpartaDEX saat ini di Indonesia?
Harga live SPARTA diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga SpartaDEX terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga SPARTA untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga SpartaDEX di Indonesia?
Harga SPARTA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk SPARTA di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan SPARTA/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga SpartaDEX bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga SpartaDEX akan naik tahun ini?
Harga SpartaDEX mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga SpartaDEX (SPARTA) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:37:29 (UTC+8)
