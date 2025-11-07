BursaDEX+
Harga live SpartaDEX hari ini adalah 0.00195921 USD. Kapitalisasi pasar SPARTA adalah 77,822 USD. Lacak informasi harga aktual SPARTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SPARTA

Info Harga SPARTA

Penjelasan SPARTA

Whitepaper SPARTA

Situs Web Resmi SPARTA

Tokenomi SPARTA

Prakiraan Harga SPARTA

Harga SpartaDEX (SPARTA)

Harga Live 1 SPARTA ke USD:

$0.00195921
$0.00195921
0.00%1D
Grafik Harga Live SpartaDEX (SPARTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:37:29 (UTC+8)

Harga SpartaDEX Hari Ini

Harga live SpartaDEX (SPARTA) hari ini adalah $ 0.00195921, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPARTA ke USD saat ini adalah $ 0.00195921 per SPARTA.

SpartaDEX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,822, dengan suplai yang beredar 39.72M SPARTA. Selama 24 jam terakhir, SPARTA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.3, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00190095.

Dalam kinerja jangka pendek, SPARTA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SpartaDEX (SPARTA)

$ 77.82K
$ 77.82K

--
--

$ 77.82K
$ 77.82K

39.72M
39.72M

39,720,895.81230459
39,720,895.81230459

Kapitalisasi Pasar SpartaDEX saat ini adalah $ 77.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPARTA adalah 39.72M, dan total suplainya sebesar 39720895.81230459. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.82K.

Riwayat Harga SpartaDEX USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.3
$ 1.3

$ 0.00190095
$ 0.00190095

--

--

+0.11%

+0.11%

Riwayat Harga SpartaDEX (SPARTA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SpartaDEX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SpartaDEX ke USD adalah $ -0.0002985794.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SpartaDEX ke USD adalah $ -0.0001359284.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SpartaDEX ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0002985794-15.23%
60 Hari$ -0.0001359284-6.93%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk SpartaDEX

Prediksi Harga SpartaDEX (SPARTA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPARTA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SpartaDEX (SPARTA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga SpartaDEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan SpartaDEX (SPARTA)

SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity.

By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to

  • Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;
  • Promote and facilitate the launch of new, promising projects
  • Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards
  • Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface
  • Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer
  • Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges
  • Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program

SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SpartaDEX

Berapa nilai 1 SpartaDEX pada tahun 2030?
Jika SpartaDEX tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga SpartaDEX tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:37:29 (UTC+8)

