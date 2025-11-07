Harga SPICE Hari Ini

Harga live SPICE (SPICE) hari ini adalah $ 0.00001231, dengan perubahan 19.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPICE ke USD saat ini adalah $ 0.00001231 per SPICE.

SPICE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 207,110, dengan suplai yang beredar 16.83B SPICE. Selama 24 jam terakhir, SPICE diperdagangkan antara $ 0.00001017 (low) dan $ 0.00001292 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00058222, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000957.

Dalam kinerja jangka pendek, SPICE bergerak -4.71% dalam satu jam terakhir dan -2.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SPICE (SPICE)

Kapitalisasi Pasar $ 207.11K$ 207.11K $ 207.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 854.50K$ 854.50K $ 854.50K Suplai Peredaran 16.83B 16.83B 16.83B Total Suplai 69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246

