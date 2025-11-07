Harga Spinning Cat (OIIAOIIA)
-0.07%
-5.22%
-26.53%
-26.53%
Harga aktual Spinning Cat (OIIAOIIA) adalah $0.00056758. Selama 24 jam terakhir, OIIAOIIA diperdagangkan antara low $ 0.0005527 dan high $ 0.00060778, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOIIAOIIA adalah $ 0.0324146, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00052525.
Dalam hal kinerja jangka pendek, OIIAOIIA telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -5.22% selama 24 jam, dan -26.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Spinning Cat saat ini adalah $ 567.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OIIAOIIA adalah 999.79M, dan total suplainya sebesar 999785776.568554. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 567.60K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Spinning Cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Spinning Cat ke USD adalah $ -0.0003709075.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Spinning Cat ke USD adalah $ -0.0003373534.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Spinning Cat ke USD adalah $ -0.002131487317691794.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-5.22%
|30 Days
|$ -0.0003709075
|-65.34%
|60 Hari
|$ -0.0003373534
|-59.43%
|90 Hari
|$ -0.002131487317691794
|-78.97%
OIIAOIIA is a unique, community-driven project inspired by the viral spinning cat meme, a symbol of internet culture’s playful and absurd nature. Originally created as a lighthearted crypto coin, OIIAOIIA quickly captured the imagination of online communities who resonated with its charm and simplicity. The project’s viral roots gave it an organic following, but as its popularity grew, it became clear that its true potential could only be realized through collective ownership and participation.
Recognizing the power of its community, the project underwent a significant transition to full community ownership. This move was aimed at fostering transparency, decentralization, and inclusivity, empowering individuals to have a direct role in shaping OIIAOIIA’s future. By putting the decision-making process into the hands of its supporters, the project ensures that it evolves in a way that aligns with the interests and creativity of its participants.
At its core, OIIAOIIA celebrates the whimsical and collaborative spirit of internet culture while exploring the possibilities of decentralized technology. Unlike traditional meme-based tokens that often rely on fleeting hype, OIIAOIIA is building a decentralized ecosystem where the community actively contributes to its growth. This ecosystem encourages creativity, governance, and innovation, turning a simple meme into a collective symbol of empowerment.
The project’s community-first approach is what sets it apart. Every decision, from developmental milestones to the coin’s utility, is shaped by the collective input of its members. This decentralization ensures that no single entity has control over the project, reinforcing trust and alignment with the principles of blockchain technology. In a space where meme coins are often short-lived and centralized, OIIAOIIA positions itself as a sustainable project rooted in transparency and collaboration.
OIIAOIIA also aims to bridge the gap between internet culture and blockchain by creating value in unexpected places. It is a testament to the power of community-driven projects to turn simple ideas into something greater. By combining the universality of humor with decentralized governance, OIIAOIIA is not just a meme coin—it’s a platform for exploring the intersection of creativity, technology, and collective ownership.
As the project continues to evolve, OIIAOIIA remains committed to its vision of fostering a decentralized community that values transparency, innovation, and fun. It is a project that invites everyone to take part in its journey, transforming a spinning cat meme into a lasting and meaningful endeavor in the world of crypto.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
