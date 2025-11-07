BursaDEX+
Harga live Spinning Cat hari ini adalah 0.00056758 USD. Lacak informasi harga aktual OIIAOIIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OIIAOIIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OIIAOIIA

Info Harga OIIAOIIA

Penjelasan OIIAOIIA

Situs Web Resmi OIIAOIIA

Tokenomi OIIAOIIA

Prakiraan Harga OIIAOIIA

Harga Spinning Cat (OIIAOIIA)

Harga Live 1 OIIAOIIA ke USD:

$0.00056758
-5.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Spinning Cat (OIIAOIIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:16:19 (UTC+8)

Informasi Harga Spinning Cat (OIIAOIIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0005527
Low 24 Jam
$ 0.00060778
High 24 Jam

$ 0.0005527
$ 0.00060778
$ 0.0324146
$ 0.00052525
-0.07%

-5.22%

-26.53%

-26.53%

Harga aktual Spinning Cat (OIIAOIIA) adalah $0.00056758. Selama 24 jam terakhir, OIIAOIIA diperdagangkan antara low $ 0.0005527 dan high $ 0.00060778, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOIIAOIIA adalah $ 0.0324146, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00052525.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OIIAOIIA telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -5.22% selama 24 jam, dan -26.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Spinning Cat (OIIAOIIA)

$ 567.60K
--
$ 567.60K
999.79M
999,785,776.568554
Kapitalisasi Pasar Spinning Cat saat ini adalah $ 567.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OIIAOIIA adalah 999.79M, dan total suplainya sebesar 999785776.568554. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 567.60K.

Riwayat Harga Spinning Cat (OIIAOIIA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Spinning Cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Spinning Cat ke USD adalah $ -0.0003709075.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Spinning Cat ke USD adalah $ -0.0003373534.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Spinning Cat ke USD adalah $ -0.002131487317691794.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.22%
30 Days$ -0.0003709075-65.34%
60 Hari$ -0.0003373534-59.43%
90 Hari$ -0.002131487317691794-78.97%

Apa yang dimaksud dengan Spinning Cat (OIIAOIIA)

OIIAOIIA is a unique, community-driven project inspired by the viral spinning cat meme, a symbol of internet culture’s playful and absurd nature. Originally created as a lighthearted crypto coin, OIIAOIIA quickly captured the imagination of online communities who resonated with its charm and simplicity. The project’s viral roots gave it an organic following, but as its popularity grew, it became clear that its true potential could only be realized through collective ownership and participation.

Recognizing the power of its community, the project underwent a significant transition to full community ownership. This move was aimed at fostering transparency, decentralization, and inclusivity, empowering individuals to have a direct role in shaping OIIAOIIA’s future. By putting the decision-making process into the hands of its supporters, the project ensures that it evolves in a way that aligns with the interests and creativity of its participants.

At its core, OIIAOIIA celebrates the whimsical and collaborative spirit of internet culture while exploring the possibilities of decentralized technology. Unlike traditional meme-based tokens that often rely on fleeting hype, OIIAOIIA is building a decentralized ecosystem where the community actively contributes to its growth. This ecosystem encourages creativity, governance, and innovation, turning a simple meme into a collective symbol of empowerment.

The project’s community-first approach is what sets it apart. Every decision, from developmental milestones to the coin’s utility, is shaped by the collective input of its members. This decentralization ensures that no single entity has control over the project, reinforcing trust and alignment with the principles of blockchain technology. In a space where meme coins are often short-lived and centralized, OIIAOIIA positions itself as a sustainable project rooted in transparency and collaboration.

OIIAOIIA also aims to bridge the gap between internet culture and blockchain by creating value in unexpected places. It is a testament to the power of community-driven projects to turn simple ideas into something greater. By combining the universality of humor with decentralized governance, OIIAOIIA is not just a meme coin—it’s a platform for exploring the intersection of creativity, technology, and collective ownership.

As the project continues to evolve, OIIAOIIA remains committed to its vision of fostering a decentralized community that values transparency, innovation, and fun. It is a project that invites everyone to take part in its journey, transforming a spinning cat meme into a lasting and meaningful endeavor in the world of crypto.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Spinning Cat (OIIAOIIA)

Prediksi Harga Spinning Cat (USD)

Berapa nilai Spinning Cat (OIIAOIIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Spinning Cat (OIIAOIIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spinning Cat.

Cek prediksi harga Spinning Cat sekarang!

OIIAOIIA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Spinning Cat (OIIAOIIA)

Memahami tokenomi Spinning Cat (OIIAOIIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OIIAOIIA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Spinning Cat (OIIAOIIA)

Berapa nilai Spinning Cat (OIIAOIIA) hari ini?
Harga live OIIAOIIA dalam USD adalah 0.00056758 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OIIAOIIA ke USD saat ini?
Harga OIIAOIIA ke USD saat ini adalah $ 0.00056758. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Spinning Cat?
Kapitalisasi pasar OIIAOIIA adalah $ 567.60K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OIIAOIIA?
Suplai beredar OIIAOIIA adalah 999.79M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OIIAOIIA?
OIIAOIIA mencapai harga ATH sebesar 0.0324146 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OIIAOIIA?
OIIAOIIA mencapai harga ATL 0.00052525 USD.
Berapa volume perdagangan OIIAOIIA?
Volume perdagangan 24 jam live OIIAOIIA adalah -- USD.
Akankah harga OIIAOIIA naik lebih tinggi tahun ini?
OIIAOIIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OIIAOIIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Spinning Cat (OIIAOIIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

