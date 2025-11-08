Harga Spintop Hari Ini

Harga live Spintop (SPIN) hari ini adalah $ 0.00020971, dengan perubahan 1.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPIN ke USD saat ini adalah $ 0.00020971 per SPIN.

Spintop saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,933, dengan suplai yang beredar 332.87M SPIN. Selama 24 jam terakhir, SPIN diperdagangkan antara $ 0.00020501 (low) dan $ 0.00021498 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.645127, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00019627.

Dalam kinerja jangka pendek, SPIN bergerak +0.75% dalam satu jam terakhir dan -13.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spintop (SPIN)

Kapitalisasi Pasar $ 69.93K$ 69.93K $ 69.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 156.97K$ 156.97K $ 156.97K Suplai Peredaran 332.87M 332.87M 332.87M Total Suplai 747,158,095.0 747,158,095.0 747,158,095.0

Kapitalisasi Pasar Spintop saat ini adalah $ 69.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPIN adalah 332.87M, dan total suplainya sebesar 747158095.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 156.97K.