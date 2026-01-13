Harga SpookySwap Hari Ini

Harga live SpookySwap (BOO) hari ini adalah $ 0.01902812, dengan perubahan 8.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOO ke USD saat ini adalah $ 0.01902812 per BOO.

SpookySwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 137,750, dengan suplai yang beredar 7.26M BOO. Selama 24 jam terakhir, BOO diperdagangkan antara $ 0.01874476 (low) dan $ 0.02082486 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.291543, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01853649.

Dalam kinerja jangka pendek, BOO bergerak +1.24% dalam satu jam terakhir dan -33.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SpookySwap (BOO)

Kapitalisasi Pasar $ 137.75K$ 137.75K $ 137.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 137.75K$ 137.75K $ 137.75K Suplai Peredaran 7.26M 7.26M 7.26M Total Suplai 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001

