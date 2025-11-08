Harga sqrFUND Hari Ini

Harga live sqrFUND (SQR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SQR ke USD saat ini adalah -- per SQR.

sqrFUND saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,295, dengan suplai yang beredar 1.10B SQR. Selama 24 jam terakhir, SQR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0037965, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SQR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar sqrFUND (SQR)

Kapitalisasi Pasar $ 27.30K$ 27.30K $ 27.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.30K$ 27.30K $ 27.30K Suplai Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Total Suplai 1,099,938,518.784274 1,099,938,518.784274 1,099,938,518.784274

