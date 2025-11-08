Harga Stablecomp Hari Ini

Harga live Stablecomp (SCOMP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCOMP ke USD saat ini adalah -- per SCOMP.

Stablecomp saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,357, dengan suplai yang beredar 87.62M SCOMP. Selama 24 jam terakhir, SCOMP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.100213, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SCOMP bergerak -0.32% dalam satu jam terakhir dan -6.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stablecomp (SCOMP)

Kapitalisasi Pasar $ 26.36K$ 26.36K $ 26.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.16K$ 60.16K $ 60.16K Suplai Peredaran 87.62M 87.62M 87.62M Total Suplai 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

