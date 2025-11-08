Harga StakeLayer Hari Ini

Harga live StakeLayer (STAKELAYER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STAKELAYER ke USD saat ini adalah -- per STAKELAYER.

StakeLayer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,108, dengan suplai yang beredar 988.06M STAKELAYER. Selama 24 jam terakhir, STAKELAYER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01489462, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STAKELAYER bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar StakeLayer (STAKELAYER)

Kapitalisasi Pasar $ 36.11K$ 36.11K $ 36.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 152.39K$ 152.39K $ 152.39K Suplai Peredaran 988.06M 988.06M 988.06M Total Suplai 4,170,000,000.0 4,170,000,000.0 4,170,000,000.0

