Harga STARBASE Hari Ini

Harga live STARBASE (STARBASE) hari ini adalah $ 0.0000148, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STARBASE ke USD saat ini adalah $ 0.0000148 per STARBASE.

STARBASE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,356.96, dengan suplai yang beredar 700.00M STARBASE. Selama 24 jam terakhir, STARBASE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00040889, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001452.

Dalam kinerja jangka pendek, STARBASE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar STARBASE (STARBASE)

Kapitalisasi Pasar $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K Suplai Peredaran 700.00M 700.00M 700.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar STARBASE saat ini adalah $ 10.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STARBASE adalah 700.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.80K.