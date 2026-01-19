Berapa harga saat ini dari Starcoin?

Starcoin diperdagangkan pada Rp15.6489978806050000, mengalami pergerakan harga sebesar -0.51% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Starcoin adalah Rp2379.327113768150000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp8.44816026635750000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan STC hari ini?

Market capitalization berada pada Rp5783892602.563300000, menempatkan aset ini di peringkat #5180 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Starcoin?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan STC.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 369602706.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Starcoin termasuk?

Starcoin merupakan bagian dari klasifikasi Layer 1 (L1), yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai STC?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan STC memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.