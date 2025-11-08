Harga Starri Hari Ini

Harga live Starri (STARRI) hari ini adalah $ 0.00001436, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STARRI ke USD saat ini adalah $ 0.00001436 per STARRI.

Starri saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,160.32, dengan suplai yang beredar 985.87M STARRI. Selama 24 jam terakhir, STARRI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00243221, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000968.

Dalam kinerja jangka pendek, STARRI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Starri (STARRI)

Kapitalisasi Pasar $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Suplai Peredaran 985.87M 985.87M 985.87M Total Suplai 985,874,228.07 985,874,228.07 985,874,228.07

