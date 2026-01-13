Harga Statera Hari Ini

Harga live Statera (STA) hari ini adalah $ 0.00115571, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STA ke USD saat ini adalah $ 0.00115571 per STA.

Statera saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,533, dengan suplai yang beredar 78.34M STA. Selama 24 jam terakhir, STA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.466452, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000154.

Dalam kinerja jangka pendek, STA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Statera (STA)

Kapitalisasi Pasar $ 90.53K$ 90.53K $ 90.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 90.53K$ 90.53K $ 90.53K Suplai Peredaran 78.34M 78.34M 78.34M Total Suplai 78,335,114.94510545 78,335,114.94510545 78,335,114.94510545

Kapitalisasi Pasar Statera saat ini adalah $ 90.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STA adalah 78.34M, dan total suplainya sebesar 78335114.94510545. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 90.53K.