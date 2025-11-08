Harga Stork Hari Ini

Harga live Stork (SMS) hari ini adalah $ 0.00001004, dengan perubahan 5.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMS ke USD saat ini adalah $ 0.00001004 per SMS.

Stork saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,013.66, dengan suplai yang beredar 997.54M SMS. Selama 24 jam terakhir, SMS diperdagangkan antara $ 0.00000927 (low) dan $ 0.00001005 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00035121, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000911.

Dalam kinerja jangka pendek, SMS bergerak +0.63% dalam satu jam terakhir dan -8.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stork (SMS)

Kapitalisasi Pasar $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Suplai Peredaran 997.54M 997.54M 997.54M Total Suplai 997,539,323.158058 997,539,323.158058 997,539,323.158058

Kapitalisasi Pasar Stork saat ini adalah $ 10.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMS adalah 997.54M, dan total suplainya sebesar 997539323.158058. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.01K.