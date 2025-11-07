Harga Stronger Hari Ini

Harga live Stronger (STRNGR) hari ini adalah $ 0.288816, dengan perubahan 0.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STRNGR ke USD saat ini adalah $ 0.288816 per STRNGR.

Stronger saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 159,343, dengan suplai yang beredar 551.71K STRNGR. Selama 24 jam terakhir, STRNGR diperdagangkan antara $ 0.280361 (low) dan $ 0.294842 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 118.84, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.093064.

Dalam kinerja jangka pendek, STRNGR bergerak +2.14% dalam satu jam terakhir dan -13.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stronger (STRNGR)

Kapitalisasi Pasar $ 159.34K$ 159.34K $ 159.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Suplai Peredaran 551.71K 551.71K 551.71K Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Stronger saat ini adalah $ 159.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STRNGR adalah 551.71K, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.89M.