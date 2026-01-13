Berapa harga saat ini dari SUI Agents?

SUI Agents diperdagangkan pada Rp42.71318415509982000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -8.60% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan SUIAI dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -8.60% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika SUIAI unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa SUI Agents dibandingkan dengan token Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad?

Dalam segmen Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad, SUIAI menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar SUI Agents hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp2852626783.546233000 menempatkan SUIAI pada peringkat #6258, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp41.75579006103474000 hingga Rp53.58105567819396000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan SUIAI?

SUI Agents telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi SUIAI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 66785500.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.