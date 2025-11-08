Harga Sui Monster Hari Ini

Harga live Sui Monster (SUIMON) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUIMON ke USD saat ini adalah -- per SUIMON.

Sui Monster saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,123, dengan suplai yang beredar 10.00B SUIMON. Selama 24 jam terakhir, SUIMON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SUIMON bergerak -0.17% dalam satu jam terakhir dan +11.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sui Monster (SUIMON)

Kapitalisasi Pasar $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Sui Monster saat ini adalah $ 27.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUIMON adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.12K.