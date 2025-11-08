BursaDEX+
Harga live Suiba Inu hari ini adalah 0.00003446 USD. Kapitalisasi pasar SUIB adalah 34,459 USD. Lacak informasi harga aktual SUIB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SUIB

Info Harga SUIB

Penjelasan SUIB

Situs Web Resmi SUIB

Tokenomi SUIB

Prakiraan Harga SUIB

Logo Suiba Inu

Harga Suiba Inu (SUIB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SUIB ke USD:

+2.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Suiba Inu (SUIB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:09:57 (UTC+8)

Harga Suiba Inu Hari Ini

Harga live Suiba Inu (SUIB) hari ini adalah $ 0.00003446, dengan perubahan 2.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUIB ke USD saat ini adalah $ 0.00003446 per SUIB.

Suiba Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,459, dengan suplai yang beredar 1.00B SUIB. Selama 24 jam terakhir, SUIB diperdagangkan antara $ 0.00003198 (low) dan $ 0.00003492 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00467352, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002894.

Dalam kinerja jangka pendek, SUIB bergerak -0.55% dalam satu jam terakhir dan -5.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Suiba Inu (SUIB)

Kapitalisasi Pasar Suiba Inu saat ini adalah $ 34.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUIB adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.46K.

Riwayat Harga Suiba Inu USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
-0.55%

+2.89%

-5.25%

-5.25%

Riwayat Harga Suiba Inu (SUIB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Suiba Inu ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Suiba Inu ke USD adalah $ -0.0000159807.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Suiba Inu ke USD adalah $ -0.0000244348.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Suiba Inu ke USD adalah $ -0.0001117293506606303.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.89%
30 Days$ -0.0000159807-46.37%
60 Hari$ -0.0000244348-70.90%
90 Hari$ -0.0001117293506606303-76.42%

Prediksi Harga untuk Suiba Inu

Prediksi Harga Suiba Inu (SUIB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SUIB pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Suiba Inu (SUIB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Suiba Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Suiba Inu yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SUIB untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Suiba Inu.

Apa yang dimaksud dengan Suiba Inu (SUIB)

Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more.

The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters.

Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency.

Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Suiba Inu (SUIB)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Suiba Inu

Berapa nilai 1 Suiba Inu pada tahun 2030?
Jika Suiba Inu tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Suiba Inu tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:09:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.