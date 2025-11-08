Harga Suiba Inu Hari Ini

Harga live Suiba Inu (SUIB) hari ini adalah $ 0.00003446, dengan perubahan 2.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUIB ke USD saat ini adalah $ 0.00003446 per SUIB.

Suiba Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,459, dengan suplai yang beredar 1.00B SUIB. Selama 24 jam terakhir, SUIB diperdagangkan antara $ 0.00003198 (low) dan $ 0.00003492 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00467352, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002894.

Dalam kinerja jangka pendek, SUIB bergerak -0.55% dalam satu jam terakhir dan -5.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Suiba Inu (SUIB)

Kapitalisasi Pasar $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Suiba Inu saat ini adalah $ 34.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUIB adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.46K.