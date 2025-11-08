Harga Suiba Inu (SUIB)
Harga live Suiba Inu (SUIB) hari ini adalah $ 0.00003446, dengan perubahan 2.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUIB ke USD saat ini adalah $ 0.00003446 per SUIB.
Suiba Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,459, dengan suplai yang beredar 1.00B SUIB. Selama 24 jam terakhir, SUIB diperdagangkan antara $ 0.00003198 (low) dan $ 0.00003492 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00467352, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002894.
Dalam kinerja jangka pendek, SUIB bergerak -0.55% dalam satu jam terakhir dan -5.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Suiba Inu saat ini adalah $ 34.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUIB adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.46K.
-0.55%
+2.89%
-5.25%
-5.25%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Suiba Inu ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Suiba Inu ke USD adalah $ -0.0000159807.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Suiba Inu ke USD adalah $ -0.0000244348.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Suiba Inu ke USD adalah $ -0.0001117293506606303.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+2.89%
|30 Days
|$ -0.0000159807
|-46.37%
|60 Hari
|$ -0.0000244348
|-70.90%
|90 Hari
|$ -0.0001117293506606303
|-76.42%
Pada tahun 2040, harga Suiba Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more.
The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters.
Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency.
Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.
