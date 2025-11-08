Harga Suicy the Seal Hari Ini

Harga live Suicy the Seal (SUICY) hari ini adalah $ 0.00002161, dengan perubahan 10.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUICY ke USD saat ini adalah $ 0.00002161 per SUICY.

Suicy the Seal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,609, dengan suplai yang beredar 1.00B SUICY. Selama 24 jam terakhir, SUICY diperdagangkan antara $ 0.00001885 (low) dan $ 0.00002182 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01391738, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000172.

Dalam kinerja jangka pendek, SUICY bergerak +3.03% dalam satu jam terakhir dan -11.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Suicy the Seal (SUICY)

Kapitalisasi Pasar $ 21.61K$ 21.61K $ 21.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.61K$ 21.61K $ 21.61K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

