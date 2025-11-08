Harga SUNPIG Hari Ini

Harga live SUNPIG (SUNPIG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUNPIG ke USD saat ini adalah -- per SUNPIG.

SUNPIG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,656.93, dengan suplai yang beredar 1.00B SUNPIG. Selama 24 jam terakhir, SUNPIG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SUNPIG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SUNPIG (SUNPIG)

Kapitalisasi Pasar $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SUNPIG saat ini adalah $ 12.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUNPIG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.66K.