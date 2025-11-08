Harga SUPAH Hari Ini

Harga live SUPAH (SUPH) hari ini adalah $ 0.00074537, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUPH ke USD saat ini adalah $ 0.00074537 per SUPH.

SUPAH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,652.75, dengan suplai yang beredar 21.00M SUPH. Selama 24 jam terakhir, SUPH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01082953, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00069564.

Dalam kinerja jangka pendek, SUPH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SUPAH (SUPH)

Kapitalisasi Pasar $ 15.65K$ 15.65K $ 15.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.65K$ 15.65K $ 15.65K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SUPAH saat ini adalah $ 15.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUPH adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.65K.