Harga Superfriend Hari Ini

Harga live Superfriend (SUPFRIEND) hari ini adalah $ 0.00005538, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUPFRIEND ke USD saat ini adalah $ 0.00005538 per SUPFRIEND.

Superfriend saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,372, dengan suplai yang beredar 999.92M SUPFRIEND. Selama 24 jam terakhir, SUPFRIEND diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00194839, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000553.

Dalam kinerja jangka pendek, SUPFRIEND bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Superfriend (SUPFRIEND)

Kapitalisasi Pasar $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,919,788.4458852 999,919,788.4458852 999,919,788.4458852

