Harga live SureRemit hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar RMT adalah 161,941 USD. Lacak informasi harga aktual RMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RMT

Info Harga RMT

Penjelasan RMT

Whitepaper RMT

Situs Web Resmi RMT

Tokenomi RMT

Prakiraan Harga RMT

Logo SureRemit

Harga SureRemit (RMT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RMT ke USD:

$0.00021548
$0.00021548
+1.00%1D
Grafik Harga Live SureRemit (RMT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:41:29 (UTC+8)

Harga SureRemit Hari Ini

Harga live SureRemit (RMT) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RMT ke USD saat ini adalah -- per RMT.

SureRemit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 161,941, dengan suplai yang beredar 746.90M RMT. Selama 24 jam terakhir, RMT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03794555, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RMT bergerak +1.13% dalam satu jam terakhir dan -11.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SureRemit (RMT)

$ 161.94K
$ 161.94K

--
--

$ 161.94K
$ 161.94K

746.90M
746.90M

746,896,620.0
746,896,620.0

Kapitalisasi Pasar SureRemit saat ini adalah $ 161.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RMT adalah 746.90M, dan total suplainya sebesar 746896620.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 161.94K.

Riwayat Harga SureRemit USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.03794555
$ 0.03794555

$ 0
$ 0

+1.13%

+1.08%

-11.81%

-11.81%

Riwayat Harga SureRemit (RMT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SureRemit ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SureRemit ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SureRemit ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SureRemit ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.08%
30 Days$ 0-27.70%
60 Hari$ 0-30.28%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk SureRemit

Prediksi Harga SureRemit (RMT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RMT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SureRemit (RMT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga SureRemit berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga SureRemit yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga RMT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga SureRemit.

Apa yang dimaksud dengan SureRemit (RMT)

Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa.

SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills.

Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly.

SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended.

  1. Token Info

RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases.

In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.

Sumber Daya SureRemit (RMT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SureRemit

Berapa nilai 1 SureRemit pada tahun 2030?
Jika SureRemit tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga SureRemit tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:41:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SureRemit (RMT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi SureRemit Selengkapnya

