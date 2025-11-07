Harga Survarium Hari Ini

Harga live Survarium (SURV) hari ini adalah $ 0.00016221, dengan perubahan 3.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SURV ke USD saat ini adalah $ 0.00016221 per SURV.

Survarium saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 162,211, dengan suplai yang beredar 1.00B SURV. Selama 24 jam terakhir, SURV diperdagangkan antara $ 0.00015909 (low) dan $ 0.00017249 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00135913, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009913.

Dalam kinerja jangka pendek, SURV bergerak +1.55% dalam satu jam terakhir dan -25.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Survarium (SURV)

Kapitalisasi Pasar $ 162.21K$ 162.21K $ 162.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 162.21K$ 162.21K $ 162.21K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Survarium saat ini adalah $ 162.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SURV adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 162.21K.