Harga SURVIVE Hari Ini

Harga live SURVIVE (SURVIVE) hari ini adalah $ 0.00000994, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SURVIVE ke USD saat ini adalah $ 0.00000994 per SURVIVE.

SURVIVE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,936.79, dengan suplai yang beredar 999.40M SURVIVE. Selama 24 jam terakhir, SURVIVE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00065775, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000994.

Dalam kinerja jangka pendek, SURVIVE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SURVIVE (SURVIVE)

Kapitalisasi Pasar $ 9.94K$ 9.94K $ 9.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.94K$ 9.94K $ 9.94K Suplai Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Total Suplai 999,396,487.99908 999,396,487.99908 999,396,487.99908

Kapitalisasi Pasar SURVIVE saat ini adalah $ 9.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SURVIVE adalah 999.40M, dan total suplainya sebesar 999396487.99908. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.94K.