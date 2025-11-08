Harga Swyft Hari Ini

Harga live Swyft (SFT) hari ini adalah $ 0.00000815, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SFT ke USD saat ini adalah $ 0.00000815 per SFT.

Swyft saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,965.99, dengan suplai yang beredar 977.40M SFT. Selama 24 jam terakhir, SFT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00062725, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000796.

Dalam kinerja jangka pendek, SFT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Swyft (SFT)

Kapitalisasi Pasar $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.14K$ 8.14K $ 8.14K Suplai Peredaran 977.40M 977.40M 977.40M Total Suplai 998,858,177.336378 998,858,177.336378 998,858,177.336378

