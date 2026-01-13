Harga Sylo Hari Ini

Harga live Sylo (SYLO) hari ini adalah $ 0.00001404, dengan perubahan 4.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SYLO ke USD saat ini adalah $ 0.00001404 per SYLO.

Sylo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,066, dengan suplai yang beredar 6.42B SYLO. Selama 24 jam terakhir, SYLO diperdagangkan antara $ 0.00001399 (low) dan $ 0.00001491 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01482212, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001399.

Dalam kinerja jangka pendek, SYLO bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan -21.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sylo (SYLO)

Kapitalisasi Pasar $ 90.07K$ 90.07K $ 90.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 140.30K$ 140.30K $ 140.30K Suplai Peredaran 6.42B 6.42B 6.42B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Sylo saat ini adalah $ 90.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SYLO adalah 6.42B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 140.30K.