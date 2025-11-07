BursaDEX+
Harga live Symbiosis SyBTC hari ini adalah 100,652 USD. Lacak informasi harga aktual SYBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SYBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SYBTC

Info Harga SYBTC

Penjelasan SYBTC

Situs Web Resmi SYBTC

Tokenomi SYBTC

Prakiraan Harga SYBTC

Logo Symbiosis SyBTC

Harga Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SYBTC ke USD:

$100,652
$100,652$100,652
-2.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Symbiosis SyBTC (SYBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:06:49 (UTC+8)

Informasi Harga Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 100,546
$ 100,546$ 100,546
Low 24 Jam
$ 103,570
$ 103,570$ 103,570
High 24 Jam

$ 100,546
$ 100,546$ 100,546

$ 103,570
$ 103,570$ 103,570

$ 126,825
$ 126,825$ 126,825

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

-0.49%

-2.24%

-7.84%

-7.84%

Harga aktual Symbiosis SyBTC (SYBTC) adalah $100,652. Selama 24 jam terakhir, SYBTC diperdagangkan antara low $ 100,546 dan high $ 103,570, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSYBTC adalah $ 126,825, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 74,649.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SYBTC telah berubah sebesar -0.49% selama 1 jam terakhir, -2.24% selama 24 jam, dan -7.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Symbiosis SyBTC (SYBTC)

$ 886.89K
$ 886.89K$ 886.89K

--
----

$ 886.89K
$ 886.89K$ 886.89K

8.81
8.81 8.81

8.8116322
8.8116322 8.8116322

Kapitalisasi Pasar Symbiosis SyBTC saat ini adalah $ 886.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SYBTC adalah 8.81, dan total suplainya sebesar 8.8116322. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 886.89K.

Riwayat Harga Symbiosis SyBTC (SYBTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Symbiosis SyBTC ke USD adalah $ -2,308.8210258588.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Symbiosis SyBTC ke USD adalah $ -17,988.9280480000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Symbiosis SyBTC ke USD adalah $ -10,246.2830132000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Symbiosis SyBTC ke USD adalah $ -16,549.2478158838.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -2,308.8210258588-2.24%
30 Days$ -17,988.9280480000-17.87%
60 Hari$ -10,246.2830132000-10.17%
90 Hari$ -16,549.2478158838-14.12%

Apa yang dimaksud dengan Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Symbiosis SyBTC (USD)

Berapa nilai Symbiosis SyBTC (SYBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Symbiosis SyBTC (SYBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Symbiosis SyBTC.

Cek prediksi harga Symbiosis SyBTC sekarang!

SYBTC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Memahami tokenomi Symbiosis SyBTC (SYBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SYBTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Berapa nilai Symbiosis SyBTC (SYBTC) hari ini?
Harga live SYBTC dalam USD adalah 100,652 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SYBTC ke USD saat ini?
Harga SYBTC ke USD saat ini adalah $ 100,652. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Symbiosis SyBTC?
Kapitalisasi pasar SYBTC adalah $ 886.89K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SYBTC?
Suplai beredar SYBTC adalah 8.81 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SYBTC?
SYBTC mencapai harga ATH sebesar 126,825 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SYBTC?
SYBTC mencapai harga ATL 74,649 USD.
Berapa volume perdagangan SYBTC?
Volume perdagangan 24 jam live SYBTC adalah -- USD.
Akankah harga SYBTC naik lebih tinggi tahun ini?
SYBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SYBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:06:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

