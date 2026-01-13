Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh SYNAPZ?

SYNAPZ beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari SYNAPZ?

Token ini dihargai sebesar Rp16.12727464918830000, mencatat pergerakan harga sebesar -2.03% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh SYNAPZ?

SYNAPZ termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan SYNAPZ dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari SYNAPZ?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp16215679051.746090000, menempatkan aset ini di peringkat #3868. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai SYNAPZ yang beredar saat ini?

Terdapat 999993662.96681 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk SYNAPZ hari ini?

Dalam satu hari terakhir, SYNAPZ mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, SYNAPZ berfluktuasi antara Rp15.80799440743680000 dan Rp17.5764194298240000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.