Harga TabbyPOS Hari Ini

Harga live TabbyPOS (TABBY) hari ini adalah $ 0.00147126, dengan perubahan 13.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TABBY ke USD saat ini adalah $ 0.00147126 per TABBY.

TabbyPOS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 117,701, dengan suplai yang beredar 80.00M TABBY. Selama 24 jam terakhir, TABBY diperdagangkan antara $ 0.00129745 (low) dan $ 0.00151405 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.182339, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TABBY bergerak +0.68% dalam satu jam terakhir dan -19.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TabbyPOS (TABBY)

Kapitalisasi Pasar $ 117.70K$ 117.70K $ 117.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 117.70K$ 117.70K $ 117.70K Suplai Peredaran 80.00M 80.00M 80.00M Total Suplai 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TabbyPOS saat ini adalah $ 117.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TABBY adalah 80.00M, dan total suplainya sebesar 80000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 117.70K.