Harga live TabbyPOS hari ini adalah 0.00147126 USD. Kapitalisasi pasar TABBY adalah 117,701 USD. Lacak informasi harga aktual TABBY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live TabbyPOS hari ini adalah 0.00147126 USD. Kapitalisasi pasar TABBY adalah 117,701 USD. Lacak informasi harga aktual TABBY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang TABBY

Info Harga TABBY

Penjelasan TABBY

Whitepaper TABBY

Situs Web Resmi TABBY

Tokenomi TABBY

Prakiraan Harga TABBY

Logo TabbyPOS

Harga TabbyPOS (TABBY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TABBY ke USD:

$0.00147126
+13.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live TabbyPOS (TABBY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:42:18 (UTC+8)

Harga TabbyPOS Hari Ini

Harga live TabbyPOS (TABBY) hari ini adalah $ 0.00147126, dengan perubahan 13.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TABBY ke USD saat ini adalah $ 0.00147126 per TABBY.

TabbyPOS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 117,701, dengan suplai yang beredar 80.00M TABBY. Selama 24 jam terakhir, TABBY diperdagangkan antara $ 0.00129745 (low) dan $ 0.00151405 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.182339, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TABBY bergerak +0.68% dalam satu jam terakhir dan -19.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TabbyPOS (TABBY)

$ 117.70K
--
$ 117.70K
80.00M
80,000,000.0
Kapitalisasi Pasar TabbyPOS saat ini adalah $ 117.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TABBY adalah 80.00M, dan total suplainya sebesar 80000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 117.70K.

Riwayat Harga TabbyPOS USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00129745
Low 24 Jam
$ 0.00151405
High 24 Jam

$ 0.00129745
$ 0.00151405
$ 0.182339
$ 0
+0.68%

+13.38%

-19.98%

-19.98%

Riwayat Harga TabbyPOS (TABBY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga TabbyPOS ke USD adalah $ +0.00017367.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TabbyPOS ke USD adalah $ +0.0002879553.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TabbyPOS ke USD adalah $ +0.0032895021.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TabbyPOS ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017367+13.38%
30 Days$ +0.0002879553+19.57%
60 Hari$ +0.0032895021+223.58%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk TabbyPOS

Prediksi Harga TabbyPOS (TABBY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TABBY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga TabbyPOS (TABBY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga TabbyPOS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga TabbyPOS yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga TABBY untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga TabbyPOS.

Apa yang dimaksud dengan TabbyPOS (TABBY)

What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports.

What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services.

History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023.

What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more.

What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya TabbyPOS (TABBY)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TabbyPOS

Berapa nilai 1 TabbyPOS pada tahun 2030?
Jika TabbyPOS tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga TabbyPOS tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting TabbyPOS (TABBY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.