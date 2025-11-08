Harga Tako Hari Ini

Harga live Tako (TAKO) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAKO ke USD saat ini adalah -- per TAKO.

Tako saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,406, dengan suplai yang beredar 420.69B TAKO. Selama 24 jam terakhir, TAKO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TAKO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tako (TAKO)

Kapitalisasi Pasar $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

