Harga Tanuki Hari Ini

Harga live Tanuki (TANUKI) hari ini adalah $ 0.00003372, dengan perubahan 1.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TANUKI ke USD saat ini adalah $ 0.00003372 per TANUKI.

Tanuki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,722, dengan suplai yang beredar 1.00B TANUKI. Selama 24 jam terakhir, TANUKI diperdagangkan antara $ 0.00003197 (low) dan $ 0.00003372 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00379147, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000508.

Dalam kinerja jangka pendek, TANUKI bergerak +2.15% dalam satu jam terakhir dan -10.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tanuki (TANUKI)

Kapitalisasi Pasar $ 33.72K$ 33.72K $ 33.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.72K$ 33.72K $ 33.72K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Tanuki saat ini adalah $ 33.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TANUKI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.72K.