Harga tardigrade Hari Ini

Harga live tardigrade (TARDI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TARDI ke USD saat ini adalah $ 0 per TARDI.

tardigrade saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,682.5, dengan suplai yang beredar 999.45M TARDI. Selama 24 jam terakhir, TARDI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00344096, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TARDI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar tardigrade (TARDI)

Kapitalisasi Pasar $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K Suplai Peredaran 999.45M 999.45M 999.45M Total Suplai 999,451,276.189381 999,451,276.189381 999,451,276.189381

Kapitalisasi Pasar tardigrade saat ini adalah $ 13.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TARDI adalah 999.45M, dan total suplainya sebesar 999451276.189381. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.68K.