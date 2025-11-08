Harga Telestai Hari Ini

Harga live Telestai (TLS) hari ini adalah $ 0.00014988, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TLS ke USD saat ini adalah $ 0.00014988 per TLS.

Telestai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,286, dengan suplai yang beredar 308.81M TLS. Selama 24 jam terakhir, TLS diperdagangkan antara $ 0.00014986 (low) dan $ 0.00014998 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00098873, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014986.

Dalam kinerja jangka pendek, TLS bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan -9.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Telestai (TLS)

Kapitalisasi Pasar $ 46.29K$ 46.29K $ 46.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 295.15K$ 295.15K $ 295.15K Suplai Peredaran 308.81M 308.81M 308.81M Total Suplai 1,969,194,240.0 1,969,194,240.0 1,969,194,240.0

Kapitalisasi Pasar Telestai saat ini adalah $ 46.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TLS adalah 308.81M, dan total suplainya sebesar 1969194240.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 295.15K.