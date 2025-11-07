Harga TenX (PAY)
Harga aktual TenX (PAY) adalah $0.00272292. Selama 24 jam terakhir, PAY diperdagangkan antara low $ 0.00263203 dan high $ 0.00313201, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPAY adalah $ 5.22, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00050699.
Dalam hal kinerja jangka pendek, PAY telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +3.00% selama 24 jam, dan -12.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar TenX saat ini adalah $ 321.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAY adalah 118.14M, dan total suplainya sebesar 205218256.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 558.79K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga TenX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TenX ke USD adalah $ -0.0007740237.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TenX ke USD adalah $ -0.0006544794.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TenX ke USD adalah $ -0.001526222423149537.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+3.00%
|30 Days
|$ -0.0007740237
|-28.42%
|60 Hari
|$ -0.0006544794
|-24.03%
|90 Hari
|$ -0.001526222423149537
|-35.91%
TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made.
TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done.
Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look.
