Harga live TenX hari ini adalah 0.00272292 USD. Lacak informasi harga aktual PAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PAY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PAY

Info Harga PAY

Penjelasan PAY

Whitepaper PAY

Situs Web Resmi PAY

Tokenomi PAY

Prakiraan Harga PAY

Harga TenX (PAY)

Harga Live 1 PAY ke USD:

$0.00272292
$0.00272292
+3.00%1D
Grafik Harga Live TenX (PAY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:30:08 (UTC+8)

Informasi Harga TenX (PAY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00263203
$ 0.00263203
Low 24 Jam
$ 0.00313201
$ 0.00313201
High 24 Jam

$ 0.00263203
$ 0.00263203

$ 0.00313201
$ 0.00313201

$ 5.22
$ 5.22

$ 0.00050699
$ 0.00050699

+0.03%

+3.00%

-12.85%

-12.85%

Harga aktual TenX (PAY) adalah $0.00272292. Selama 24 jam terakhir, PAY diperdagangkan antara low $ 0.00263203 dan high $ 0.00313201, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPAY adalah $ 5.22, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00050699.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PAY telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +3.00% selama 24 jam, dan -12.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TenX (PAY)

$ 321.69K
$ 321.69K

--
--

$ 558.79K
$ 558.79K

118.14M
118.14M

205,218,256.0
205,218,256.0

Kapitalisasi Pasar TenX saat ini adalah $ 321.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAY adalah 118.14M, dan total suplainya sebesar 205218256.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 558.79K.

Riwayat Harga TenX (PAY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga TenX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TenX ke USD adalah $ -0.0007740237.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TenX ke USD adalah $ -0.0006544794.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TenX ke USD adalah $ -0.001526222423149537.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.00%
30 Days$ -0.0007740237-28.42%
60 Hari$ -0.0006544794-24.03%
90 Hari$ -0.001526222423149537-35.91%

Apa yang dimaksud dengan TenX (PAY)

TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made.

TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done.

Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya TenX (PAY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga TenX (USD)

Berapa nilai TenX (PAY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TenX (PAY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TenX.

Cek prediksi harga TenX sekarang!

PAY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi TenX (PAY)

Memahami tokenomi TenX (PAY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PAY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang TenX (PAY)

Berapa nilai TenX (PAY) hari ini?
Harga live PAY dalam USD adalah 0.00272292 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PAY ke USD saat ini?
Harga PAY ke USD saat ini adalah $ 0.00272292. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TenX?
Kapitalisasi pasar PAY adalah $ 321.69K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PAY?
Suplai beredar PAY adalah 118.14M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PAY?
PAY mencapai harga ATH sebesar 5.22 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PAY?
PAY mencapai harga ATL 0.00050699 USD.
Berapa volume perdagangan PAY?
Volume perdagangan 24 jam live PAY adalah -- USD.
Akankah harga PAY naik lebih tinggi tahun ini?
PAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:30:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TenX (PAY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

