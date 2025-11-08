Harga test token please ignore Hari Ini

Harga live test token please ignore (TEST) hari ini adalah $ 0.00002494, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TEST ke USD saat ini adalah $ 0.00002494 per TEST.

test token please ignore saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,425, dengan suplai yang beredar 899.07M TEST. Selama 24 jam terakhir, TEST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00094409, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000191.

Dalam kinerja jangka pendek, TEST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar test token please ignore (TEST)

Kapitalisasi Pasar $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K Suplai Peredaran 899.07M 899.07M 899.07M Total Suplai 899,073,978.535838 899,073,978.535838 899,073,978.535838

Kapitalisasi Pasar test token please ignore saat ini adalah $ 22.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TEST adalah 899.07M, dan total suplainya sebesar 899073978.535838. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.43K.