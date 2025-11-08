Harga Tezos Pepe Hari Ini

Harga live Tezos Pepe (TZPEPE) hari ini adalah $ 0.00013612, dengan perubahan 1.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TZPEPE ke USD saat ini adalah $ 0.00013612 per TZPEPE.

Tezos Pepe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,230, dengan suplai yang beredar 375.87M TZPEPE. Selama 24 jam terakhir, TZPEPE diperdagangkan antara $ 0.00013383 (low) dan $ 0.00013801 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00066203, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00012926.

Dalam kinerja jangka pendek, TZPEPE bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -8.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tezos Pepe (TZPEPE)

Kapitalisasi Pasar $ 51.23K$ 51.23K $ 51.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 76.23K$ 76.23K $ 76.23K Suplai Peredaran 375.87M 375.87M 375.87M Total Suplai 559,269,093.14 559,269,093.14 559,269,093.14

Kapitalisasi Pasar Tezos Pepe saat ini adalah $ 51.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TZPEPE adalah 375.87M, dan total suplainya sebesar 559269093.14. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 76.23K.