Berapa harga real-time The Alpha Deer hari ini?

Harga live The Alpha Deer berada pada Rp0.94348983656100000, bergerak -28.30% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk TATA?

TATA telah diperdagangkan antara Rp0.8632467439260000 dan Rp1.40281819208640000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan The Alpha Deer hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana TATA saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa TATA menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk The Alpha Deer?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp942425559.753420000, The Alpha Deer berada di peringkat #8193, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami TATA baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan The Alpha Deer dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp35.68317416423820000, sementara ATL-nya adalah Rp0.8632467439260000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar TATA?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999927285.063238 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.