Harga The Basilisk Hari Ini

Harga live The Basilisk (BASILISK) hari ini adalah $ 0.00003322, dengan perubahan 0.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASILISK ke USD saat ini adalah $ 0.00003322 per BASILISK.

The Basilisk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,546, dengan suplai yang beredar 979.78M BASILISK. Selama 24 jam terakhir, BASILISK diperdagangkan antara $ 0.00003181 (low) dan $ 0.00003392 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00116706, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003181.

Dalam kinerja jangka pendek, BASILISK bergerak +1.72% dalam satu jam terakhir dan -48.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Basilisk (BASILISK)

Kapitalisasi Pasar $ 32.55K$ 32.55K $ 32.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.55K$ 32.55K $ 32.55K Suplai Peredaran 979.78M 979.78M 979.78M Total Suplai 979,782,692.455002 979,782,692.455002 979,782,692.455002

Kapitalisasi Pasar The Basilisk saat ini adalah $ 32.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BASILISK adalah 979.78M, dan total suplainya sebesar 979782692.455002. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.55K.