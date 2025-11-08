Harga The Best Website Ever Hari Ini

Harga live The Best Website Ever (BWE) hari ini adalah $ 0.00000922, dengan perubahan 1.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BWE ke USD saat ini adalah $ 0.00000922 per BWE.

The Best Website Ever saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,150.43, dengan suplai yang beredar 991.93M BWE. Selama 24 jam terakhir, BWE diperdagangkan antara $ 0.00000875 (low) dan $ 0.00000922 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00212334, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000875.

Dalam kinerja jangka pendek, BWE bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -14.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Best Website Ever (BWE)

Kapitalisasi Pasar The Best Website Ever saat ini adalah $ 9.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BWE adalah 991.93M, dan total suplainya sebesar 991931091.489662. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.15K.